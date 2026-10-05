Serie B Interregionale: l'Etrusca Basket vince contro Tiber Roma

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Top scorer dell'Etrusca Basket è stato Belli con 16 punti, supportato da Carità con 12 punti, oltre ai 10 messi a segno da Salvietti e Rupil

Esordio casalingo per la Patrie Etrusca Basket San Miniato, che nella seconda giornata del girone di andata della serie B Interregionale (Conference Centro, Girone C), tra le mura del Palazzetto Fontevivo, si aggiudica la vittoria sulla Confartigianato Tiber Basket Roma con il punteggio finale di 72 a 69.

Una sfida avvincente e combattuta. I padroni di casa si sono presi un leggero vantaggio sul primo quarto (19-17) e hanno chiuso all'intervallo lungo sul +2 grazie al parziale di 18-18 della seconda frazione. Nella ripresa San Miniato ha allungato di un solo punto nel terzo quarto (14-13), per poi contenere il ritorno dei romani in un ultimo periodo terminato 21-21.

Top scorer dell'Etrusca Basket è stato Belli con 16 punti realizzati, supportato da Carità con 12 punti, oltre ai 10 messi a segno da Salvietti e Rupil. Hanno dato il loro fondamentale contributo anche Genasi con 9 puntiAtanasov con 5Zanchetta con 4, in un match gestito dal coach Martelloni e dai suoi assistenti MenconiGori. Tra le file di Roma si sono messi in evidenza BanchettiFerrara, autore di 9 punti.

Un successo importante per l'Etrusca Basket San Miniato, che festeggia al meglio la prima vittoria casalinga.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio Stampa

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