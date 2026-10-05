Sicuritalia cerca in Toscana 50 guardie giurate da assumere

Il Gruppo Sicuritalia, leader in Italia e secondo operatore privato in Europa nel settore della sicurezza, annuncia l’apertura in Toscana di 50 posizioni per Guardie Giurate da inserire nel proprio organico.

Le selezioni, attive in particolare nelle province di Firenze, Arezzo, Pistoia e Siena, rientrano nella campagna nazionale di recruiting in corso, finalizzata all’assunzione di un totale di 400 nuove Guardie Giurate.

Una parte rilevante degli inserimenti riguarda il comparto sanitario, con specifico riferimento ai presidi ospedalieri del territorio.

Sono inoltre previste assunzioni in ambito industriale privato, presso aziende tecnologiche di rilevanza internazionale e primari operatori dei settori chimico-farmaceutico e manifatturiero.

La ricerca è rivolta a candidati maggiorenni, con cittadinanza UE, privi di precedenti penali e in possesso dei requisiti giuridici e psico-attitudinali previsti per il ruolo.

Costituisce requisito essenziale la disponibilità alla detenzione dell’arma.

L’inserimento prevede un contratto a tempo indeterminato. Tutti i neoassunti seguiranno un percorso di onboarding dedicato e riceveranno specifico supporto per l’eventuale ottenimento del porto d’armi e del decreto prefettizio di Guardia Giurata, qualora non già in possesso.

Parallelamente, è attiva una campagna di selezione per Addetti alla Security (sicurezza non armata), che opereranno in particolare nella grande distribuzione organizzata.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso la pagina 'Lavora con noi' del sito aziendale di Sicuritalia: https://www.sicuritalia.it/lavora-con-noi/.

Fonte: Securitalia

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