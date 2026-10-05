Teatro delle Arti di Lastra a Signa, dal 9 ottobre al via 'Passaggi'

Quindici spettacoli dal 9 ottobre al 9 aprile, un debutto nazionale e un programma che intreccia teatro, musica, letteratura e impegno civile.si chima “Passaggi” la stagione 2026/2027 del Teatro delle Arti di Lastra a Signa, presentata oggi nella sede della Regione Toscana in piazza Duomo.

All'illustrazione del programma che si è svolta stamani sono intervenuti l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, l’assessore comunale alla cultura Massimo Galli e il direttore del Teatro delle Arti Francesco Giorgi.

“Un cartellone ricco, lungo e di grande qualità, che dimostra ancora una volta quanto la cultura in Toscana sia realmente diffusa – ha detto Manetti –. La nostra regione può contare su uno dei più importanti circuiti teatrali pubblici d’Italia e su tanti teatri capaci di costruire stagioni di grande livello, anche al di fuori dei grandi centri. Il Teatro delle Arti ne è un esempio, con quindici appuntamenti e perfino un debutto nazionale. Mi piace dire che la Toscana è una terra di teatri: luoghi vivi, capaci di fare cultura e di tenere insieme le comunità”.

La stagione, la prima dopo la scomparsa di Gianfranco Pedullà, è dedicata proprio al fondatore e storico direttore artistico del Teatro delle Arti. “Molte delle strade che percorreremo portano ancora le tracce del suo sguardo, del suo lavoro e della sua ostinata fiducia nel teatro come luogo necessario alla vita di una comunità”, ha sottolineato il direttore Francesco Giorgi.

La nuova stagione del Teatro delle Arti si apre nel segno di un passaggio fondamentale per la vita culturale di Lastra a Signa. Presentare Passaggi significa da un lato rendere un doveroso e commosso omaggio all’eredità straordinaria di Gianfranco Pedullà, che ha fatto del teatro un punto di riferimento imprescindibile per la nostra comunità, e dall’altro rinnovare la scommessa sul progetto culturale frutto del lavoro di chi lo ha succeduto.

“Come amministrazione – ha spiegato il sindaco Caporaso- crediamo fortemente nel valore del teatro non solo come spettacolo, ma come vero e proprio presidio sociale e strumento educativo: uno spazio inclusivo e condiviso capace di creare relazioni, contrastare l'isolamento, favorire l’aggregazione sociale e parlare a tutte le generazioni, dalle famiglie ai giovani grazie alle tante iniziative collaterali in programma. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alle tante iniziative e spettacoli in programma e a vivere il nostro teatro come uno spazio aperto al confronto, allo scambio e alla crescita collettiva”

Ad aprire il cartellone, venerdì 9 ottobre, sarà il debutto nazionale di “Novecento” di Alessandro Baricco, con Ciro Masella. Seguiranno, tra gli altri, Tullio Solenghi con Una serata pazzesca, dedicata a Paolo Villaggio e Fantozzi, Pino Strabioli con Ve ne dico quattro, Maria Cassi e Leonardo Brizzi con l’omaggio a Paolo Poli E lasciatemi divertire!, Tindaro Granata con Vorrei una voce e Luca Nesti con la Banda Gaber.

“Una stagione – ha concluso l’assessore Galli- che presenta un’idea di teatro molto sfaccettata, che racchiude artisti e generi diversi ma sempre con uno sguardo aperto alla contemporaneità e alla sperimentazione”

Accanto alla stagione principale, il Teatro delle Arti propone quattro progetti che ne ampliano l’attività: Teatro in biblioteca, con incontri e letture; Teatro a Colazione, dedicato alle famiglie; A Teatro Aperto – Officina delle culture contemporanee, rivolto in particolare agli under 30; e Genius Loci, spazio dedicato agli artisti e alle produzioni del territorio.

Al centro resta anche il lavoro sul teatro come strumento di welfare culturale e di prevenzione del disagio, con laboratori, attività intergenerazionali e percorsi rivolti anche agli over 60.

Dal 2027 questa esperienza confluirà in CURATEATRO, progetto sostenuto dalla Regione Toscana e dedicato al confronto tra arti performative e professioni della cura.

Fonte: Regione Toscana

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