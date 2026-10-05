Torna il corso per aspiranti Radioamatori con ARI Empoli A.P.S. 2026/2027

L'Associazione Radioamatori Italiani sezione di Empoli APS IQ5EM anche quest'anno organizza il corso per il conseguimento della Patente di Operatore di stazione di Radioamatore, nel mese di Ottobre 2026
Per qualsiasi info: sezioneariempoli@libero.it, oppure visitando il nostro sito alla pagina dedicata Iq5em
Venendo a trovarci nella nostra sede in Piazza Guido Guerra n° 13 a Empoli tutti i Lunedi dalle ore 21,00 alle 23,00.
Fonte: Ufficio Stampa
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