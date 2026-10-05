Torna 'L'Officina delle idee' a Montespertoli

Prende il via la nuova edizione de "L'Officina delle idee", il programma di corsi per l'inverno e la primavera 2026-2027 promosso dal Comune di Montespertoli. Tutti i corsi si svolgeranno presso l'Auditorium del Centro Culturale "Le Corti", in via Sonnino 1 e sono tenuti da professionisti e associazioni del territorio. L'offerta è pensata per tutte le età e abbraccia linguaggi diversi, dall'espressione artistica alle lingue, dal teatro alla scrittura.

Il programma comprende:

- Pittura, con il laboratorio "Attraverso la pittura" a cura di Rita Pedullà, con percorsi distinti per ragazzi (6-14 anni) e adulti;

- Inglese, a cura di Marta Mariotti, con gruppi per fasce d'età: dai 6-10 anni, ai livelli Starters (9-10 anni) e Medie (11-14 anni), fino al corso per adulti;

- Teatro, a cura dell'Associazione Teatro Riflesso, per bambini dai 6 agli 11 anni e per ragazzi dai 12 ai 16 anni;

- Musical, a cura di Cinzia Bernardi, rivolto ai ragazzi;

- Disegno artistico, a cura di Maria Cristina Lisi, rivolto ai ragazzi;

- Scrittura creativa, a cura di Diego Balestri, aperto a tutti.

"L'Officina delle idee è ormai un appuntamento atteso per Montespertoli e ogni anno si rinnova, perché offre a bambini, ragazzi e adulti uno spazio in cui incontrarsi, imparare e mettersi alla prova con linguaggi diversi, dalla pittura al teatro, dalle lingue alla scrittura. Il Centro Culturale "Le Corti" e la Biblioteca Balducci sono luoghi vivi, aperti alla comunità, e questi corsi, resi possibili dal lavoro di professionisti e associazioni del territorio, ne sono una delle espressioni più concrete. Invito le famiglie e tutti i cittadini a scoprire il programma e a partecipare." Annalisa Giotti, Assessora alla Cultura del Comune di Montespertoli

Per informazioni, calendari e iscrizioni occorre contattare direttamente i singoli professionisti e le associazioni:

Rita Pedullà: info@ritapedulla.it

Marta Mariotti: martamariotti@gmail.com

Associazione Teatro Riflesso: info@teatroriflesso.it

Cinzia Bernardi: cinziabernardi18@gmail.com

Cristina Lisi: ark.cristinalisi4987@gmail.com

Diego Balestri: bal.diego@libero.it

Contatti Biblioteca E.Balducci: telefono 0571 600228 - email: biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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