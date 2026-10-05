Use basket, spazio ai giovani

Proviamo a viaggiare un po’ indietro nel tempo. Era la stagione 2022/2023 quando Luca Valentino divenne allenatore della prima squadra. Nel roster che allestì c’erano come sempre alcuni giovani, per la precisione Luca Giannone, Marco Mazzoni e Lorenzo Baccetti. Furono i primi che il tecnico lanciò in prima squadra e da allora si sono succeduti i vari Edoardo Giantini, Giovanni Marini, Tommaso Baldacci, Davide Cerchiaro, Cesare Ramazzotti, Marco Ancillotti, Edoardo Ciancarelli, Cosimo Regini e Giovanni Tosti fino alle prime due partite di questo campionato nelle quali hanno debuttato un 2010, Diego Fredianelli ed un 2008, Alberto Chelini. Due ragazzi lanciati non alla fine quando la partita è decisa, ma messi in campo quando conta, come accaduto sabato nella sfida vittoriosa con Carver Roma. Nel momento di difficoltà ci ha pensato un 2007, Baldacci, a riportare in carreggiata i suoi con giocate importanti, una presenza in campo che si è fatta sentire. Il tutto senza dimenticare i vari Marco Mazzoni, Luca Giannone e Simone Cerchiaro che giocano al piano di sopra (Roseto, Legnano e Siena) o quelli che giocano nelle minors con scritto Use basket sulla carta di identità cestistica. O Giulio Vercesi che, dopo aver giocato, ha iniziato la trafila delle panchine del vivaio arrivando in prima squadra.

E’ bello che l’Use Computer Gross del tecnico grossetano dimostri con i fatti di essere sempre più l’Use Computer Gross dei giovani empolesi, la squadra costruita proprio per far sì che il grande lavoro ed i grandi investimenti fatti nel settore giovanile trovino un senso, nel solco di una storia che dura da oltre cento anni. Ne ha di che sorridere Luca Valentino, anche perché, così vedendo le prime due partite, si ha la sensazione che il caldo torrido della scorsa estate non abbia tolto lucidità alla società che, in sede di mercato, le ha azzeccate tutte confermando pedine importanti come Soviero e Cipriani, portando a Empoli un esordiente in categoria come Ilia Saltykov (sì, avete letto bene, il ragazzone russo è al primo anno in B interregionale) o Kirill Korsunov, l’estone di ghiaccio che, quando c’è da metterla in momenti chiave, lo fa senza particolari problemi e riportando Andrea Scali. In attesa di Saccaggi che domenica prossima debutterà nella trasferta romana per dare ancora un valore aggiunto a questa squadra, è un'Use Computer Gross che piace e diverte. E soprattutto che continua a lanciare giovani empolesi. Come direbbe il famoso attore americano con la tazzina di caffè in mano: what else?

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate