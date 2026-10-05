Viareggio, sgomberata una discarica abusiva vicino alla scuola Jenco

Cronaca Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile

Trovati 20 metri cubi di rifiuti, tra apparecchiature elettriche, mobili, bombole di gas e vernici

Sequestrata un'area utilizzata come discarica abusiva nei pressi della scuola Jenco, in via Giannessi, a Viareggio. L'intervento è stato condotto congiuntamente dalla Capitaneria di porto e dalla Polizia di Stato, nell'ambito di accertamenti avviati dopo una segnalazione sulla presenza di rifiuti e di alcune persone che avrebbero trovato sistemazione nell'area.

Nel corso dei controlli sono stati individuati e sottoposti a sequestro penale circa 20 metri cubi di materiali, tra cui rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, parti di mobili e diversi oggetti e suppellettili.

Tra i materiali rinvenuti anche rifiuti classificati come speciali e pericolosi, tra cui bombole di gas e contenitori di vernice, che hanno reso necessari ulteriori accertamenti sotto il profilo ambientale.

L'operazione ha riguardato anche la verifica della situazione relativa alla possibile presenza di cittadini stranieri irregolari nell'area. I controlli sono quindi proseguiti sia sul fronte della tutela ambientale sia per gli aspetti legati alla posizione delle persone eventualmente presenti.

Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire l'origine dei rifiuti e individuare eventuali responsabilità.

Notizie correlate

Viareggio
Cronaca
2 Ottobre 2026

Sequestrati hashish e cocaina in Pineta a Viareggio

La polizia ha sequestrato 38 grammi di hashish, 28 grammi di cocaina e due bilancini di precisione nascosti nel sottobosco della Pineta di Ponente, a Viareggio. L’operazione, svolta mercoledì mattina, [...]

Viareggio
Cronaca
1 Ottobre 2026

Carabinieri salvano un uomo in mare a Viareggio

Nella serata di ieri, mercoledì 30 settembre, i carabinieri di Viareggio sono intervenuti nei pressi del Faro del Muraglione, a seguito di una segnalazione, dove un uomo aveva manifestato la [...]

Viareggio
Cronaca
26 Settembre 2026

Minaccia i Carabinieri con un bastone: arrestato con il Taser

Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Radiomobile della Compagnia di Viareggio, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

torna a inizio pagina