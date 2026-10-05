Viareggio, sgomberata una discarica abusiva vicino alla scuola Jenco

Sequestrata un'area utilizzata come discarica abusiva nei pressi della scuola Jenco, in via Giannessi, a Viareggio. L'intervento è stato condotto congiuntamente dalla Capitaneria di porto e dalla Polizia di Stato, nell'ambito di accertamenti avviati dopo una segnalazione sulla presenza di rifiuti e di alcune persone che avrebbero trovato sistemazione nell'area.

Nel corso dei controlli sono stati individuati e sottoposti a sequestro penale circa 20 metri cubi di materiali, tra cui rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, parti di mobili e diversi oggetti e suppellettili.

Tra i materiali rinvenuti anche rifiuti classificati come speciali e pericolosi, tra cui bombole di gas e contenitori di vernice, che hanno reso necessari ulteriori accertamenti sotto il profilo ambientale.

L'operazione ha riguardato anche la verifica della situazione relativa alla possibile presenza di cittadini stranieri irregolari nell'area. I controlli sono quindi proseguiti sia sul fronte della tutela ambientale sia per gli aspetti legati alla posizione delle persone eventualmente presenti.

Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire l'origine dei rifiuti e individuare eventuali responsabilità.

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