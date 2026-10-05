Ville e giardini medicei, il 7 ottobre il punto sul progetto di valorizzazione digitale

Raccontare e rendere sempre più accessibile uno dei grandi patrimoni culturali della Toscana attraverso le nuove tecnologie e la ricchezza delle fonti storiche e iconografiche. È il tema del convegno “Il racconto delle ville e dei giardini medicei in Toscana”, in programma mercoledì 7 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala Esposizioni di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Al centro dell'incontro il progetto di valorizzazione digitale realizzato nell'ambito del portale Cultura Toscana, che ricostruisce la storia artistica e culturale di 29 ville medicee, comprendendo le 14 riconosciute Patrimonio Mondiale e altre 15 scelte per la loro rilevanza storica e culturale.

Il progetto, realizzato con la direzione scientifica del professor Francesco Caglioti della Scuola Normale Superiore di Pisa, propone un racconto costruito attraverso disegni, incisioni, mappe, piante, fotografie storiche e documenti, grazie a un ampio lavoro di ricerca e digitalizzazione che ha coinvolto alcuni dei principali istituti culturali toscani, tra cui l’Archivio di Stato e l’Archivio Comunale di Firenze, la Fondazione Alinari per la Fotografia, la Biblioteca Nazionale Centrale, la Biblioteca Marucelliana e le Gallerie degli Uffizi.

Nel corso della mattinata saranno approfonditi i nuovi strumenti di narrazione e visualizzazione digitale del patrimonio, il lavoro sulle fonti storiche e iconografiche e le modalità con cui le tecnologie possono contribuire alla conoscenza, alla tutela e alla fruizione delle ville e dei giardini medicei. Saranno inoltre presentati i risultati delle campagne fotografiche realizzate per documentare lo stato attuale dei complessi.

All’incontro interverranno l’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, il professor Francesco Caglioti, lo storico dell’arte Andrea Di Lorenzo e studiosi, esperti e rappresentanti degli istituti culturali coinvolti nel progetto.

Fonte: Regione Toscana

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