Torna 100 Canti per San Miniato, la maratona dantesca aperta a tutti

Dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni – che hanno visto oltre 1000 cantrici e cantori di ogni età, lingua e provenienza e più di 5000 spettatrici e spettatori – torna a San Miniato la maratona dantesca 100 Canti per San Miniato, in programma domenica 8 novembre 2026 dalle 12.00 alle 18.30. Un evento unico, capace di rendere viva e contemporanea la poesia di Dante, riportandola nella sua dimensione più autentica: quella popolare e corale.

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare: come di consueto 100 Canti è aperto a tutte e tutti coloro che vogliono diventare per un giorno cantrici o cantori dei versi del sommo poeta. Questa terza edizione vede già una forte partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado e delle realtà sociali e culturali del territorio.

Per partecipare non è necessaria alcuna preparazione letteraria o teatrale, è sufficiente la voglia di mettersi in gioco all’interno di un grande mosaico di voci, storie e persone, singolarmente o in gruppo. Per completare l’iscrizione è necessario compilare il form a questo link: https://forms.gle/ZjvEaNt9V7L66aCbA.

Per le insegnanti e gli insegnanti che volessero iscrivere le proprie classi, il link da seguire è questo: https://forms.gle/88U3ckStBZSS4LqG7.

L’esperienza non si esaurisce nella giornata conclusiva: ogni partecipante, gruppo o classe prende parte a un percorso formativo in presenza e online che, attraverso laboratori, incontri con esperti, momenti conviviali e testimonianze, permette di vivere la poesia come occasione di crescita comune, capace di unire persone di ogni età, provenienza e condizione sociale. Un cammino pensato per adattarsi ai diversi contesti e aperto a chiunque voglia diventare protagonista di un’esperienza culturale e artistica collettiva.

Il progetto è ideato e promosso da Culter con il contributo della Regione Toscana, Comune di San Miniato, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e di Unicoop Firenze. L’iniziativa è ormai un appuntamento atteso per il territorio: una grande performance collettiva in cui ogni voce diventa parte di un coro diffuso che dà vita ai canti della Divina Commedia. Accanto a Culter collaborano anche quest’anno molte realtà locali, tra cui oltre le scuole di ogni ordine e grado del territorio, Fondazione San Miniato Promozione, Diocesi di San Miniato, Cooperativa Pietra d’Angolo, Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Associazione Territorio in Comune, Pro Loco di San Miniato, Il Pinocchio Società Cooperativa Sociale, Fraternita Misericordia San Miniato Basso, Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato e Comitato Manifestazioni Popolari.

"100 Canti per San Miniato è ormai un appuntamento capace di coinvolgere tutta la città e di avvicinare alla poesia di Dante persone di età, esperienze e provenienze diverse – dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Cultura Matteo Squicciarini –. Un progetto che, edizione dopo edizione, è riuscito a costruire un legame sempre più forte con San Miniato e con la sua comunità".

"Il valore di questo progetto sta proprio nella sua dimensione collettiva e partecipativa – aggiunge l’assessore alla Cultura Matteo Squicciarini –, che porta la cultura fuori dai luoghi tradizionali e la fa vivere nelle piazze e negli spazi della città. Invitiamo quindi cittadine e cittadini a iscriversi e a prendere parte a questa nuova edizione".

Nato nel 2006, 100 Canti è uno dei primi progetti in Italia ad aver riportato Dante alla sua dimensione originaria di poesia condivisa, pubblica e popolare. Da più di vent’anni propone un percorso innovativo e partecipativo fatto di incontri, seminari e laboratori, che culmina nella lettura integrale dei 100 canti della Commedia. Anche a San Miniato i versi risuoneranno in strade, piazze, chiostri e sagrati, rendendo tutta la città il luogo di Dante per un giorno.

L’associazione Culter, fondata come associazione culturale nel 2006 da Chiara Damiani, Argentina Giusti e Enrica Maria Paoletti, si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, intrecciando tradizione e innovazione, identità e patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa. Le competenze e le diverse esperienze di chi la compone la rendono una struttura flessibile capace di lavorare su grandi progetti come su percorsi site specific. In questi anni ha sviluppato un’originale metodologia di lavoro basata su vocazione alla didattica e impegno nella diffusione della cultura e del patrimonio artistico.

Un progetto di Culter. Con il contributo di Regione Toscana, Comune di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Unicoop Firenze. In collaborazione con Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Fondazione San Miniato Promozione, Diocesi di San Miniato e Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato.

Direzione artistica e formazione cantori e cantrici: Franco Palmieri e Francesco Rainero.

Info: www.culter.it, progetti@culter.it, Cellulare: 3514426695

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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