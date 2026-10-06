Firenze, arrestato 30enne accusato di violenza sessuale

Cronaca Firenze
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Un 30enne di origine peruviana è stato arrestato dalla polizia a Firenze con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 20enne. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra venerdì e sabato nella periferia.

Secondo quanto ricostruito finora, dopo aver cenato insieme i due sarebbero andati nell'abitazione della ragazza, dove vive con il fratello. Il giorno seguente la giovane avrebbe scoperto di essere stata violentata e si sarebbe confidata con il fratello. Ne sarebbe nata una discussione con il 30enne, ancora presente in casa, poi proseguita in strada nella zona di Novoli. Alcuni passanti hanno udito le urla e hanno chiamato il 112 e sul posto è intervenuta la polizia, che ha fermato i due uomini.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

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