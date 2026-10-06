Abc, i risultati di squadre giovanili e minibasket nel weekend

SETTORE GIOVANILE

Sono stati gli Under 17 Gold ad inaugurare ufficialmente la stagione del settore giovanile gialloblu, con il complicato esordio sul parquet del Cmb Valdarno: 81-57 il finale. A decidere la sfida, oltre alle importanti defezioni in casa Abc, una prima parte praticamente a senso unico, dove la squadra di casa ha fatto il bello ed il cattivo tempo scavando il solco all’intervallo lungo (47-27). Nella ripresa è arrivata la reazione castellana e la gara è proseguita sui binari dell’equilibrio, ma troppo era ormai il divario per riuscire a riaprire la sfida.

Cmb Valdarno – Abc Castelfiorentino 81-57 (23-10, 24-17, 11-11, 23-19)

Tabellino: Macchi, Gorini 2, Giovannoni 3, Falorni 7, Bandinelli 10, Mannocci, Profeti ne, Speranza 6, Faffi 3, Di Carlo 12, Bertelli 14. All. Corbinelli. Ass. Barlabà

Weekend di amichevoli casalinghe, invece, per i gruppi Under 17 Csi, Under 14 Gold, Under 13 e Under 17 Femminile, che hanno ospitato rispettivamente Virtus Certaldo, Basket Calcinaia, Sancat Firenze e Pallacanestro Femminile Pisa in attesa del via ufficiale ai rispettivi campionati.

MINIBASKET

Fine settimana all’insegna dei tornei per il settore minibasket gialloblu, che ha visto impegnati i gruppi 2015, 2016 e 2018.

Gli Esordienti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli e gli Scoiattoli 2018 di Nicol Banchelli, Frida Dainelli e Sara L’Ala sono stati protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana, che l’Abc ha ospitato al PalaBetti sabato e domenica: la prima giornata è stata dedicata al gruppo 2015, che ha ospitato Basket Montesport e Virtus Certaldo per un triangolare, mentre la seconda ha visto in scena il gruppo 2018 insieme ai pari età di Etrusca San Miniato, Valdisieve e Firenze 2, che hanno dato vita ad un quadrangolare. Un grazie sentito alla Città Metropolitana di Firenze e al Comune di Castelfiorentino per aver creduto in noi e, ovviamente, a tutte le società ospiti per aver accolto l’invito ad una due giorni all’insegna dell’amicizia e dell’inclusione.

Un ottimo secondo posto per gli Aquilotti 2016 di Marco Ermelani e Raffaele Macalindong al Torneo Pre Season organizzato dal Basket San Casciano, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità: due vittorie ed una sconfitta il ruolino di marcia dei gialloblu, cha hanno vinto il girone di qualificazione superando Montevarchi e i padroni di casa di San Casciano, per poi cedere il passo ad Arezzo nella finalissima.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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