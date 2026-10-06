Aeroporto e ossicombustore Peccioli, Giani: "Maggioranza coesa"

La maggioranza regionale è coesa, nonostante le diverse posizioni emerse in Giunta sull'aeroporto di Firenze e sull'ossicombustore di Peccioli. È quanto sostiene il presidente della Toscana Eugenio Giani, intervenuto in Consiglio regionale dopo le critiche delle opposizioni sulla tenuta della coalizione. "Noi come maggioranza ci sentiamo molto saldi, molto compatti", ha affermato Giani, definendo possibile la convivenza di posizioni diverse all'interno della Giunta.

Sull'aeroporto di Peretola, Giani ha parlato di una "diversità di espressione" legata alle differenti culture politiche presenti nella coalizione. "Ritengo che ragionevolmente in una giunta molto compatta e coesa possano convivere sull'aeroporto anche posizioni diverse ma questo non inficia mica la compattezza della nostra coalizione".

Il presidente ha inoltre precisato che preferisce parlare di "riorganizzazione funzionale dell'aeroporto" piuttosto che di ampliamento dello scalo. I prossimi passaggi saranno la conferenza dei servizi a livello nazionale e la sentenza del Tar attesa il 22 ottobre.

Sul progetto di ossicombustore a Peccioli, Giani ha sottolineato che si è registrato un solo voto contrario in Giunta e ha ribadito la volontà di proseguire l'iter: "È talmente maggioritaria la posizione in giunta che noi andiamo avanti con serenità". Secondo il governatore, il progetto punta a sperimentare una tecnologia innovativa nel quadro dell'obiettivo di superare il ricorso alle discariche.

La replica di Forza Italia

Marco Stella e Jacopo Ferri, consiglieri regionali di Forza Italia, contestano la ricostruzione del presidente e sostengono che la maggioranza non disponga dei numeri necessari per approvare i prossimi provvedimenti sull'aeroporto.

"La tenuta della sua maggioranza traballa", affermano Stella e Ferri, richiamando i voti contrari registrati sull'aeroporto e sull'ossicombustore. I due consiglieri chiedono inoltre a Giani di chiarire come intenda approvare in Consiglio la variante al Pit, sostenendo che "lei non ha i numeri, in maggioranza, per far passare questa variante al Pit".

Forza Italia contesta infine la presenza in coalizione di M5S e Avs e sostiene che le divisioni su aeroporto, rifiuti e altri provvedimenti evidenzino difficoltà nel percorso legislativo della Giunta.