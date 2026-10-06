Al via 'Famiglie al Museo' tra scienza, arte e creatività

Riparte la nuova stagione di Famiglie al Museo, il ciclo di appuntamenti pensato per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie al patrimonio culturale e scientifico dei musei cittadini attraverso il gioco, l’esplorazione e la sperimentazione.

Tre gli incontri in programma tra ottobre 2026 e gennaio 2027 che vedranno protagonisti bambine, bambini e i loro genitori che potranno conoscere ed esplorare i musei ogni volta da un punto di vista originale.

Così commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi: "Famiglie al museo è un invito a scoprire il patrimonio della città insieme ai propri cari. La attività sono state pensate per fasce d'età e valorizzeranno a pieno le collezioni stimolando la creatività dei bambini e delle bambine".

Primo appuntamento questa domenica 11 ottobre alle 16 al Museo Paleontologico (nella nuova sede temporanea di via Paladini), con 'I Sovrani del Pianeta: il mondo degli Artropodi' (per bambini di 6-11 anni). Tra sessioni di classificazione, una divertente caccia al fossile tra le sale e l'osservazione al microscopio, i partecipanti vestiranno i panni dei paleontologi per scoprire l'anatomia e l'evoluzione di questi straordinari animali.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 15 novembre alle 16 al Museo del Vetro con 'La piazza dei legami' (per bambini di 4-8 anni). Attraverso il gioco con le forme e la trasparenza del vetro, i piccoli realizzeranno un'opera collettiva e si metteranno alla prova con una sfida di coding unplugged per ricostruire insieme la filiera di produzione del fiasco.

Infine, domenica 24 gennaio alle 16 il Museo della Collegiata ospiterà 'Non è tutto oro ciò che conduce: foglia d'oro e circuiti' (per bambini di 6-11 anni). Un incontro speciale tra arte e scienza che guiderà i partecipanti alla scoperta della simbologia dell'oro nelle opere d'arte per poi sperimentarne le proprietà conduttive, concludendo il laboratorio con la creazione di una propria tavoletta decorata in foglia d'oro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa