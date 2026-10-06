Arrestato per spaccio in piazza Dante, sorpreso con 8 grammi di hashish

È stato arrestato in flagranza di reato un 28enne straniero, sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva sostanza stupefacente in piazza Dante, a Pisa.

L'operazione è avvenuta nel pomeriggio del 2 ottobre, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga svolti dai Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa nelle aree del centro storico e nelle zone considerate più sensibili.

Durante il controllo, i militari avrebbero sorpreso l'uomo mentre cedeva a un acquirente un involucro contenente circa 8 grammi di hashish, ricevendo in cambio 50 euro in contanti.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per i successivi adempimenti.

Su disposizione della Procura di Pisa, il 28enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri, in attesa del rito direttissimo.

Nel corso dell'udienza l'arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto nei confronti dell'uomo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana e l'obbligo di dimora nel comune di Pisa.