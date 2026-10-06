Nasce in casa a San Romano, nello stesso edificio del bisnonno

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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Il bambino si chiama Jacopo Agnesi, terzogenito di Lorenzo Agnesi e Chiara Campolongo

È nato a San Romano, tra le mura di casa, nell'appartamento accanto a quello dove molti anni prima nacque il bisnonno. Si chiama Jacopo Agnesi ed è il terzogenito di Lorenzo Agnesi, ingegnere aerospaziale originario di Montopoli, e Chiara Campolongo, dipendente dell'ufficio postale di Montopoli ma originaria di Castelfiorentino. La notizia è stata riportata da Il Tirreno.

Dopo il parto, avvenuto nei giorni scorsi, il bambino e la madre sono stati trasportati all'ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti e le visite post parto. Entrambi stanno bene e rientreranno a breve a casa.

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