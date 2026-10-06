Al via la seconda edizione del Torneo di Calcio Balilla Play4Fun

Per il secondo anno consecutivo torna il Torneo di Calcio Balilla amatoriale a coppie, organizzato in collaborazione tra i Comitati Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore. Quest'anno il torneo interesserà ben dieci circoli nei due territori: in particolare La Catena, Lazzeretto, Limite, Marcignana, Marti, Montecalvoli, Montelupo, Monterappoli, Montopoli e Stibbio.

Le iscrizioni sono già aperte. Per giocare è necessario avere la tessera Arci. Data la natura amatoriale il torneo è accessibile a giocatrici e giocatori non iscritti a federazioni o associazioni di categoria. La quota di partecipazione è di 2 euro a coppia. Le iscrizioni si effettuano direttamente nei Circoli coinvolti. La competizione si articolerà in due fasi: una prima fase con dieci gironi a eliminazione diretta all'interno dei diversi circoli e una fase finale con le dieci coppie vincitrici, in programma tra fine novembre e inizio dicembre. Saranno premiate le prime tre coppie classificate e tutte le squadre finaliste riceveranno un riconoscimento.

L'iniziativa rientra nel progetto Play4Fun, promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa insieme a partner istituzionali e del Terzo Settore, con l'obiettivo di contrastare il gioco d'azzardo patologico, una piaga sociale che in Italia coinvolge milioni di persone e che, ogni anno, vede sul nostro territorio una spesa di oltre 65 milioni di euro. Il progetto, che si sviluppa in tre aree di intervento all'interno delle quali sono previste varie azioni (tra le quali sportelli di ascolto sul territorio, campagna ed eventi di sensibilizzazione, percorsi formativi nelle scuole) ha come protagonisti i circoli Arci dei due Comitati al fine di sottolineare l'impegno della nostra rete associativa, nella promozione del gioco come momento di socialità e di sano ben vivere contro i rischi e l'impatto deleterio che il gioco d'azzardo può avere nelle vite delle persone.

Eventi come il Torneo di Calcio Balilla rappresentano un esempio concreto di "gioco sano" e aggregativo, alternativo alle forme di gioco a rischio, e contribuiscono a diffondere una cultura ludica positiva e inclusiva del gioco.

Per maggiori informazioni è possibile seguire gli aggiornamenti sui social dei due Comitati organizzatori.

Fonte: Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa Aps

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