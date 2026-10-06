Capraia e Limite al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova

Si è svolto con grande interesse e una significativa partecipazione di pubblico l'incontro dedicato ai 30 anni del Palio con la Montata di Limite sull'Arno nell'ambito del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della nautica.

L'appuntamento, ospitato domenica presso l'Eberhard & Co. Theatre, ha rappresentato un'importante occasione per raccontare la storia e le tradizioni di Capraia e Limite, territorio che ha contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo della nautica da diporto italiana.

Durante l'incontro sono intervenuti il sindaco Alessandro Giunti, il presidente della Società Canottieri 1861 Limite Fabrizio Lensi, l’atleta Lorenzo Carboncini Medaglia d’argento alle Olimpiadi di Sydney del 2000, Elia Pucci del Comitato Palio con la Montata, il vicesindaco Edoardo Antonini, il direttore del MuRe - Museo Remiero Marzio Cresci e la vice presidente Daniela Pucci, offrendo al pubblico una panoramica sul patrimonio storico, culturale e sportivo legato al fiume Arno e alla tradizione remiera limitese.

A testimonianza dell'importanza dell'iniziativa erano presenti anche il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e il past president Saverio Cecchi, che hanno voluto portare il proprio saluto all'evento, sottolineando il legame profondo tra la storia della nautica italiana e il territorio di Capraia e Limite.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Capraia e Limite in collaborazione con la Società Canottieri 1861 Limite, la Pro Loco, il Comitato Palio con la Montata e il MuRe - Museo Remiero, ha consentito di presentare a un pubblico nazionale e internazionale una delle tradizioni più identitarie del territorio, nata per custodire e tramandare la memoria dei navicellai, dei maestri d'ascia e delle antiche attività legate al fiume.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, al past president Saverio Cecchi, a Marina Stella direttore generale di Confindustria Nautica e all'ingegner Stefano Pagani direttore dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, per aver accolto e sostenuto la presenza del nostro Comune all'interno del Salone Nautico Internazionale di Genova. La loro disponibilità e attenzione ci hanno consentito di raccontare, in una vetrina di assoluto prestigio, una storia che appartiene non solo a Capraia e Limite ma all'intera tradizione della nautica italiana. L'interesse riscosso conferma quanto il patrimonio sportivo e produttivo del nostro territorio sia ancora oggi capace di suscitare attenzione e rappresentare un elemento distintivo della nautica nazionale”, così il sindaco Alessandro Giunti.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Capraia e Limite

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