Certaldo en plein air, il borgo diventa atelier a cielo aperto

Una giornata dedicata all’arte, all’acquerello e alla bellezza di Certaldo Alta, raccontata attraverso gli occhi e i pennelli di tanti artisti. È “Certaldo en plein air”, l’iniziativa in programma domenica 18 ottobre nel borgo alto di Certaldo.

Per tutta la giornata, gli acquerellisti saranno presenti nelle vie e nelle piazze di Certaldo Alta, scegliendo liberamente i propri soggetti e trasformando gli scorci del borgo in altrettante opere d’arte.

Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio e i monumenti più conosciuti, ma anche i particolari più quotidiani e sorprendenti: un pozzo, un vaso di fiori, il dettaglio dei mattoni rossi di un edificio, un gatto affacciato a una finestra, un vicolo, una piccola immagine devozionale in ceramica. Ogni angolo di Certaldo potrà diventare un soggetto da dipingere e una storia da raccontare attraverso l’acquerello.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e artistico di Certaldo Alta attraverso uno sguardo originale, capace di soffermarsi non soltanto sui luoghi simbolo, ma anche sui dettagli che rendono unico il borgo.

Per cittadini, turisti e visitatori sarà inoltre un’occasione particolare per vedere gli artisti all’opera, seguendo dal vivo il processo creativo che trasforma un paesaggio, un’architettura o un piccolo dettaglio in un’immagine dipinta.

"Certaldo en plein air è un’iniziativa che ci permette di valorizzare Certaldo Alta attraverso una prospettiva diversa e particolarmente suggestiva – commenta l’assessora alla Cultura Claudia Centi –. Vedere tanti artisti impegnati a osservare e interpretare il nostro borgo significa riscoprirne la bellezza nei suoi luoghi più conosciuti, ma anche nei dettagli più piccoli e quotidiani. Sarà una giornata capace di unire arte, patrimonio e partecipazione, offrendo anche a cittadini e visitatori l’opportunità di assistere dal vivo alla nascita delle opere".

L’Amministrazione comunale rivolge inoltre un particolare ringraziamento a Massimo Tosi, architetto e docente di Storia dell’Arte, ideatore dell’iniziativa e promotore del coinvolgimento dei numerosi acquerellisti che prenderanno parte alla giornata.

"Ringraziamo Massimo Tosi per aver avuto l’idea di portare a Certaldo questa esperienza di pittura en plein air e per aver coinvolto tanti artisti – aggiunge Claudia Centi –. È una proposta che si inserisce nella volontà di continuare a valorizzare Certaldo come luogo di cultura, arte e bellezza, creando occasioni nuove per vivere e raccontare il nostro patrimonio".

Domenica 18 ottobre Certaldo Alta diventerà così un grande atelier a cielo aperto, dove il patrimonio storico, gli scorci del borgo e i suoi piccoli dettagli incontreranno la creatività degli artisti.

Fonte: Comune di Certaldo

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