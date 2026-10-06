Grande successo per la prima Festa del Contadino a Torre: oltre ogni aspettativa

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È andata oltre ogni aspettativa la prima edizione della Festa del Contadino, che si è svolta domenica 4 ottobre sulle colline di Torre, richiamando tanti visitatori in Piazza San Gregorio (circa 2000) e regalando una giornata all'insegna della tradizione, della memoria e della riscoperta della vita contadina sul nostro territorio.

L'iniziativa, nata dal Comitato Torre Insieme, ha trasformato questo borgo delle Cerbaie fucecchiesi in un vero e proprio viaggio nel passato, attraverso allestimenti tradizionali, abiti d'epoca, ricostruzioni delle antiche aie, animali, trattori, cantastorie, stand espositivi e proposte gastronomiche legate al territorio e alle produzioni locali.

"Siamo davvero soddisfatti del risultato di questa prima edizione – sottolineano gli organizzatori – che ha superato le nostre aspettative. Vedere così tante persone partecipare, curiosare tra gli allestimenti, fermarsi a parlare e condividere ricordi e tradizioni ci ha fatto capire che abbiamo intrapreso la strada giusta. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il supporto e tutte le associazioni, i volontari, le attività e le persone che hanno contribuito alla realizzazione della festa".

Faccio i complimenti all'intera macchina organizzativa della prima Festa del Contadino – aggiunge l'assessore alla cultura Alberto Cafaroperché sono riusciti a dimostrare quanto sia forte e radicato il legame di questa comunità con le proprie radici e quanto eventi di questo tipo incontrino il favore dei visitatori, valorizzando tradizioni e storia del nostro territorio”.

Proprio il successo della prima edizione ha spinto gli organizzatori a guardare già al futuro: la Festa del Contadino tornerà infatti nell'ottobre 2027 con una seconda edizione, con l'obiettivo di consolidare l'appuntamento e arricchirlo di nuove iniziative e attività - un investimento, che certamente beneficerà dell'esperienza di questo anno.

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