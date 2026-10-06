'Festivasl', i sanitari diventano cantanti per beneficenza

Medici, infermieri e operatori sanitari si mettono in gioco sul palco e, per una sera, affidano alla musica il compito di riunirli in una sfida tutta da cantare. L'appuntamento è per giovedì 8 ottobre alle 20,45 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, dove andrà in scena la prima edizione di FestivASL – Il festival della canzone sanitaria, evento benefico il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Santa Maria Nuova. Gli operatori sanitari si cimenteranno in una serie di performance davanti al pubblico e a una giuria presieduta da Valerio Mari, direttore generale di AUSL Toscana Centro e composta da Monia Monni, assessora alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Toscana, Santino Scarpa del duo Kathy & Gulliver, dall'attrice Benedetta Giuntini e da Lapo Pretelli, Radio Station Manager di Lady Radio.

A scandire i diversi momenti della serata saranno Gaetano Gennai, affiancato da Sarah Katharina D’Auria, Viola Quinti ed Eleonora Caruso. La direzione artistica è curata da Rocco Berardi, infermiere dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e ideatore di FestivASL. Ad arricchire il programma, anche un’esibizione di tango argentino e la partecipazione del Coro Gospel Internazionale di Pistoia, che porterà sul palco la sua musica e la sua energia.

Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito Teatro Cartiere Carrara e TicketOne.

Fonte: Ufficio Stampa

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