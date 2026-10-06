Fi-Pi-Li Horror Festival, l'ospite d'onore è Edoardo Gabbriellini

Sarà l’attore e regista Edoardo Gabbriellini l’ospite d’onore della serata inaugurale della quindicesima edizione del FIPILI Horror Festival domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 22.00 presso il Cinema 4 Mori (Via Pietro Tacca n.16, Livorno). Gabbriellini incontrerà il pubblico in sala dopo la proiezione del suo ultimo film “La città dei vivi”, reduce dal successo di pubblico alla 83. Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, che vede tra i protagonisti Valerio Mastandrea, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Nicola Lagioia, a sua volta ispirato al caso di cronaca nera avvenuto a Roma nel 2016, in cui fu assassinato il giovane Luca Varani.

Il FIPILI Horror Festival inaugura la sua quindicesima edizione alle ore 17.00 presso il Museo della Città di Livorno, con la presentazione del programma della cinque giorni di cinema e letteratura di genere. A seguire, alle ore 17.30 (Sala del Grande Rettile, del Museo della Città di Livorno) gli appassionati del celebre regista James Gunn (Guardiani della Galassia, Superman) non possono perdersi la presentazione, a ingresso libero, del libro “James Gunn – Narrazioni Punk nel cinema Pop” alla presenza dell’autore Andrea Piumarta (edizioni Weird Book), il primo saggio italiano interamente dedicato a Gunn, acclamato regista, sceneggiatore e co-CEO di DC Studios.

Parte, alle ore 20.00 (Cinema 4 Mori), il programma cinema con il thriller psicologico “Ferine” di Andrea Corsini, tratto dal suo corto omonimo, dove una giovane e ricca collezionista d'arte, distrutta da una tragedia, viene travolta da un'energia selvaggia e animale. Ad anticipare il film, il regista Andrea Corsini, incontrerà il pubblico in occasione della masterclass “Dal cortometraggio al film: una trasformazione”.

Il FIPILI Horror Festival è organizzato con la compartecipazione del Comune di Livorno, Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo e Commercio e con il contributo di Fondazione Livorno ed il contributo di Fondazione Sistema Toscana. Il festival è organizzato in collaborazione con Cinema Teatro 4 Mori, Cinema La Gran Guardia, Symphony Record shop, Cinema Arsenale, Cinema La Compagnia, Nuovo Teatro delle Commedie, Itinera Progetti e Ricerche, Autolinee Toscane (mobility partner),Bagni Lido Livorno,Ford Blubay, Di Gabbia, Container Livorno, La Feltrinelli Livorno, MuraLi.

Il festival si avvale dei seguenti Media partner: 5&5 Podcast, Inno al Cinema, Horror Dipendenza, Film Horror che Passione, Horror Italia 24, Horror Italy, Horror Obsessed, Horror Vacui, In Genere Cinema, In Genere Horror, Non aprite questo blog, Ore d’orrore, Cine-distopic.

Tutti i film internazionali sono in versione originale sottotitolati in italiano. Tutte le proiezioni sono da considerarsi vm18, l'ingresso in sala per i minorenni è consentita solo se accompagnati da un genitore o tutore.

Prevendite su: www.fipilihorrorfestival.it, www.cinema4mori.it, https://www.lagranguardia.it/ o alla cassa dei cinema durante i giorni della manifestazione. Biglietti: Cinema La Gran Guardia intero 4 euro, Cinema Teatro 4 Mori 6 euro, ridotto 4 euro per abbonati Autolinee Toscana e possessori “pass concorsi” FIPILI Horror Festival acquistabile solo alla cassa del cinema 4 Mori mostrando la propria tessera. E-mail: fipilihorrorfestival@gmail.com Telefono: +39 328.7372627

Fonte: Ufficio Stampa

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