Guida sicura, a Empoli una giornata dedicata agli studenti

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Mercoledì 14 ottobre a Empoli una giornata di formazione tra simulazioni di guida, test alcolemico, percorsi a slalom e prove di frenata d'emergenza

'Una Giornata di Guida in Sicurezza': è questo il titolo dell'iniziativa organizzata da ACI Empoli, Automobile Club Firenze e Lions Club Empoli, in programma mercoledì 14 ottobre al Palaramini di Empoli.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con ACI Ready2Go, Birindelli Auto e Sara Assicurazioni, propone un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole del territorio, che unisce teoria e attività sul campo attraverso simulazioni di guida, tappetino alcolemico, percorsi a slalom e prove di frenata d'emergenza.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita e sarà curata dai professionisti di ACI Ready2Go.

Il programma

Ore 9 - Incontro sulla sicurezza sulla strada

Ore 10.45 - Coffee break

Ore 11 - Driving test

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
6 Ottobre 2026

Al via la seconda edizione del Torneo di Calcio Balilla Play4Fun

Per il secondo anno consecutivo torna il Torneo di Calcio Balilla amatoriale a coppie, organizzato in collaborazione tra i Comitati Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore. Quest'anno il torneo [...]

Empoli
Attualità
5 Ottobre 2026

Empoli, al via i lavori alla centrale idroelettrica della zona sportiva

Proseguono gli interventi sulle infrastrutture idriche del Basso Valdarno da parte di Acque. Nei giorni scorsi si sono conclusi infatti i lavori alla centrale acquedottistica 'Zona Sportiva' di Empoli. Si [...]

Empoli
Attualità
5 Ottobre 2026

Letture, laboratori e molto altro a Palazzo Leggenda

Benvenuto ottobre! A Palazzo Leggenda sono in calendario tanti appuntamenti per divertirsi, fare scoperte, meravigliarsi e vivere avventure irripetibili. La settimana comincia come sempre nella Torre delle storie e che [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina