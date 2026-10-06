Guida sicura, a Empoli una giornata dedicata agli studenti

Mercoledì 14 ottobre a Empoli una giornata di formazione tra simulazioni di guida, test alcolemico, percorsi a slalom e prove di frenata d'emergenza
'Una Giornata di Guida in Sicurezza': è questo il titolo dell'iniziativa organizzata da ACI Empoli, Automobile Club Firenze e Lions Club Empoli, in programma mercoledì 14 ottobre al Palaramini di Empoli.
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con ACI Ready2Go, Birindelli Auto e Sara Assicurazioni, propone un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole del territorio, che unisce teoria e attività sul campo attraverso simulazioni di guida, tappetino alcolemico, percorsi a slalom e prove di frenata d'emergenza.
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e sarà curata dai professionisti di ACI Ready2Go.
Il programma
Ore 9 - Incontro sulla sicurezza sulla strada
Ore 10.45 - Coffee break
Ore 11 - Driving test
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