Guida sicura, a Empoli una giornata dedicata agli studenti

'Una Giornata di Guida in Sicurezza': è questo il titolo dell'iniziativa organizzata da ACI Empoli, Automobile Club Firenze e Lions Club Empoli, in programma mercoledì 14 ottobre al Palaramini di Empoli.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con ACI Ready2Go, Birindelli Auto e Sara Assicurazioni, propone un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole del territorio, che unisce teoria e attività sul campo attraverso simulazioni di guida, tappetino alcolemico, percorsi a slalom e prove di frenata d'emergenza.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita e sarà curata dai professionisti di ACI Ready2Go.

Il programma

Ore 9 - Incontro sulla sicurezza sulla strada

Ore 10.45 - Coffee break

Ore 11 - Driving test

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