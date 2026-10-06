Interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Venerdì 9 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Le vie interessate sono via Marchesi, De Gasperi e Kuliscioff
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, il giorno venerdì 9 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie: Marchesi, De Gasperi e Kuliscioff.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Ufficio Stampa - Acque
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