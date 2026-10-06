Lega, parte da Empoli la raccolta cibo per cani e gatti

Gli animali da compagnia hanno assunto negli anni un ruolo sempre più importante nel nostro contesto sociale e nella vita quotidiana di tante persone. Cani e gatti sono presenza, affetto e compagnia e, per molte famiglie, rappresentano a tutti gli effetti una parte integrante del nucleo familiare.

Purtroppo, però, non tutti hanno la fortuna di vivere in una casa e di poter contare sulle attenzioni di una famiglia. Sono ancora molti gli animali che necessitano quotidianamente di cibo, assistenza e cure e che trovano nelle associazioni e nei volontari del territorio un sostegno fondamentale.

Da questa consapevolezza nasce “Aiutaci a riempire le ciotole – Dona cibo per cani e gatti”, l’iniziativa di raccolta alimentare sostenuta dal Dipartimento Tutela del Benessere degli Animali della Lega.

Un gesto semplice può trasformarsi in un aiuto concreto: anche una sola confezione di cibo può fare la differenza. Tutto quanto raccolto nel corso delle diverse giornate sarà successivamente consegnato alle associazioni del territorio impegnate nell’accoglienza, nella cura e nel sostentamento degli animali che ne hanno bisogno.

Il primo appuntamento sarà a Empoli, giovedì 8 ottobre, presso il mercato di Via della Maratona, dalle ore 9.30 alle 12.30

Lega Empolese