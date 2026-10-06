Lite in discoteca, condannata la madre di Kata

Condannata a 2 anni e 4 mesi Katherine Alvarez, madre di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023. La donna era imputata per lesioni dopo aver ferito con un coltello un'altra donna durante una lite avvenuta in una discoteca fiorentina. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

I fatti risalgono alla notte del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Katherine Alvarez e l'altra donna si incontrarono nei bagni della discoteca Tenax, in via Pratese, dove tra le due sarebbe scoppiata una discussione.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, Alvarez avrebbe afferrato la donna per i capelli per poi colpirla al volto con una lama. L'aggressione venne interrotta dall'intervento degli addetti alla sicurezza del locale. Sul posto intervennero successivamente le forze dell'ordine.

Oltre alla condanna, Katherine Alvarez dovrà versare una provvisionale di 5.000 euro alla vittima, che si è costituita parte civile nel processo.