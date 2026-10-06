Montespertoli, imprevista interruzione idrica

Acque comunica che a causa di una improvvisa interruzione della fornitura di energia da parte del gestore elettrico, che ha interessato il deposito idrico di Cubattoli, oggi, martedì 6 ottobre, si stanno verificando mancanze d’acqua nel capoluogo di Montespertoli.

Attualmente sono in corso le attività di ripristino da parte del gestore del servizio elettrico. Al momento non è possibile stabilire le tempistiche del conseguente ripristino del servizio idrico, che saranno rese note con successivo comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

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