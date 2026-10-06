Muore 58enne in un incidente in Casentino

Un uomo, originario di Badia Prataglia, è morto a 58 anni in un incidente stradale in Casentino. A Mausolea, vicino Soci, la sua auto è andata a sbattere contro un albero per cause in corso di accertamento. I fatti sono avvenuti alle 18 circa di martedì 6 ottobre.

Sul posto sono accorsi i soccorritori attivati dal 118 dell'Asl Toscana sud est. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno stabilito la morte. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.