Muore 89enne investito da un autobus a Piombino

Cronaca Piombino
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L'anziano sarebbe stato investito mentre attraversava la strada vicino alle strisce pedonali. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario

Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato investito da un autobus oggi, 6 ottobre, in viale della Repubblica a Piombino, in provincia di Livorno.

Secondo le prime informazioni, l'anziano stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stato investito dal mezzo pubblico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia locale. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, per l'89enne non è stato possibile evitare il decesso.

La polizia locale sta effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire l'esatta sequenza dei fatti.

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