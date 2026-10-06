Muore 89enne investito da un autobus a Piombino

L'anziano sarebbe stato investito mentre attraversava la strada vicino alle strisce pedonali. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario
Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato investito da un autobus oggi, 6 ottobre, in viale della Repubblica a Piombino, in provincia di Livorno.
Secondo le prime informazioni, l'anziano stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stato investito dal mezzo pubblico.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia locale. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, per l'89enne non è stato possibile evitare il decesso.
La polizia locale sta effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire l'esatta sequenza dei fatti.
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