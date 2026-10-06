La musica e il basket uniscono ancora Empoli e Ancenis: la partenza della delegazione toscana

Empoli e Ancenis-Saint-Géréon, due comunità legate da un Patto di Amicizia stipulato a novembre 2025, tornano vicine, stavolta nelle terre d'Oltralpe. Dall'8 all'11 ottobre prossimi, una delegazione empolese composta dal vice sindaco Nedo Mennuti, da membri della società USE Basket e della Corale di Santa Cecilia voleranno nella cittadina della Loira per il progetto “Empoli-Ancenis: Note e Canestri per una Cittadinanza Europea Attiva e Sostenibile” legati allo sport e alla musica, rafforzando la vicinanza tra le comunità italiane e francesi.

Lo scambio, il cui progetto è stato elaborato dalle associazioni con il sostegno del Comune di Empoli, ha il contributo di AICCRE Toscana.

Il progetto si articola in due fasi:

Green Basket Exchange - la società USE Basket parteciperà allo scambio con 4 atleti e dirigenti nella mobilità di ottobre 2026 e gestirà un laboratorio di restituzione degli esiti dello

scambio sul tema del fair play nello sport. Gli atleti parteciperanno a sessioni online sui valori del fair play europeo e del rispetto delle diversità, favorendo il networking tra i giovani dei due paesi.

Armonie d'Europa - La Corale di Santa Cecilia parteciperà allo scambio con 4 coristi e si impegnerà realizzare concerti congiunti con i partner francesi. Durante le prove, si terranno tavole rotonde sul ruolo della cultura come ponte per la pace e la cittadinanza attiva, coinvolgendo diverse generazioni nel dialogo interculturale.

Uno scambio dunque basato sulla promozione dei valori europei, del rispetto delle diversità, del fair play, del dialogo interculturale e intergenerazionale e della partecipazione attiva dei cittadini.

L’attuazione dei progetti "Green Basket Exchange" e "Armonie d’Europa" mira a generare un impatto su più livelli (formativo, relazionale e sociale) che coinvolga non solo i partecipanti diretti, ma l’intera comunità locale e transnazionale.

"Abbiamo avuto l'onore di accogliere a fine 2025 la comunità amica di Ancenis-Saint-Géréon - commenta l'assessore ai Gemellaggi, Matteo Bensi - e stavolta mettiamo in pratica lo scambio tra popoli con questo viaggio in Francia che coinvolge la comunità empolese. D'altronde proprio lo sport e la musica sono tra i mezzi più potenti per sviluppare la fratellanza tra i popoli e il nostro concittadino Ferruccio Busoni è riuscito a portare le sue opere in Europa. Speriamo di poter replicare e di accogliere anche altre delegazioni amiche sulla stregua di progetti ben strutturati come questo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa