Ponte a Cappiano, Vespa protagonista tra Francigena e Chianti

A Ponte a Cappiano, il 17 e 18 ottobre, saranno le Vespa automatiche a rimettere in movimento questo antico piacere, con la quarta tappa del GPA 2026 – Grand Prix Automatiche, organizzata dal Vespa Club Il Ponte Mediceo.

Il titolo scelto per l'appuntamento racconta già molto del percorso: “Sulla Via Francigena in Vespa automatica… dalla campagna del Chianti alle colline senesi tra torri, castelli e paesaggi mozzafiato”.

L'appuntamento comincerà sabato 17 ottobre, a partire dalle 15.30, con l'accoglienza dei partecipanti, le iscrizioni e la consegna del gadget presso la sede del Vespa Club Il Ponte Mediceo, in via del Gran San Giovanni, a Ponte a Cappiano.

Nel pomeriggio, per chi lo desiderasse, sarà possibile partecipare a un giro turistico. La serata potrà poi proseguire con una cena, non compresa nella quota di iscrizione.

Il cuore della manifestazione sarà però la giornata di domenica 18 ottobre, quando le Vespa torneranno a mettersi in movimento. Alle 8 è prevista l’apertura delle registrazioni, con la conferma delle iscrizioni effettuate entro i termini, insieme alla consegna del kit e alla colazione di benvenuto. Alle 9.30 sarà dato il via al giro turistico.

Il percorso accompagnerà i partecipanti attraverso un territorio nel quale la Toscana sembra raccontarsi attraverso ogni curva: la Via Francigena, le campagne del Chianti, le colline senesi, i piccoli centri, le torri e i castelli diventeranno parte di un viaggio nel quale la strada non sarà soltanto il collegamento tra un punto di partenza e uno di arrivo.

Lungo il percorso sono previste tre soste e punti di controllo per i partecipanti al campionato GPA. Alle 13 è previsto il pranzo al sacco, con un cestino picnic consegnato alla partenza. L'arrivo al punto di partenza è previsto intorno alle 16, mentre alle 16.30 la manifestazione si concluderà con un'apericena.

Il punto di ritrovo indicato dall'organizzazione è il Bar Ristorante La Casa Rossa, in via Provinciale Francesca, località Ponte a Cappiano, Fucecchio (Firenze).

È forse proprio questa la forza di manifestazioni come questa. Non servono grandi velocità per sentirsi in viaggio. Talvolta basta una strada, un buon compagno di viaggio e la libertà di fermarsi a guardare.

La preiscrizione è obbligatoria entro il 10 ottobre 2026. I posti disponibili sono massimo 50 e la partecipazione è riservata esclusivamente alle Vespa automatiche.

La quota di partecipazione è di 50 euro a persona, per pilota e passeggero. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Vespa Club Il Ponte Mediceo al numero +39 347 6015259 oppure scrivere all'indirizzo ilpontemediceo@vespaclubditalia.it.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Monteriggioni e del Comune di Montespertoli. Alla fine resta l'immagine di un gruppo di Vespa che lascia Ponte a Cappiano, prende la strada e sale verso le colline. Non serve molto altro per capire il senso di una manifestazione come questa.