Ricerca e innovazione, 40 milioni per finanziare tutti i progetti ammessi ai bandi regionali

Economia e Lavoro Toscana
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Quaranta milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi regionali RS25, i due bandi rivolti, rispettivamente, ai progetti strategici e alle micro, piccole e medie imprese, e per il finanziamento di tutti i progetti ammessi. 

Con la delibera approvata nella seduta di ieri la Giunta regionale mette le risorse necessarie a disposizione degli uffici, che nel corso della settimana  adotteranno i decreti di concessione. Il fabbisogno complessivo delle due graduatorie, approvate con i decreti dirigenziali del 28 luglio 2026, è di circa 101,4 milioni di euro.  

Si tratta di misure per rafforzare la capacità delle imprese di sviluppare innovazione e accrescere la competitività del sistema produttivo – dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani - I bandi sono finanziati nell’ambito del PR FESR Toscana 2021-2027 e si tratta di misure che promuovono iniziative realizzate anche in collaborazione con organismi di ricerca”.

«Con questo provvedimento diamo una risposta concreta alle imprese che hanno presentato progetti di ricerca e sviluppo e che ora potranno contare sul finanziamento – dichiara l’assessore regionale all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras –. Sostenere questi progetti significa accompagnare le imprese nel rafforzamento delle proprie competenze e capacità innovative, favorire la collaborazione con il mondo della ricerca e investire sulla competitività della Toscana».

Una particolare attenzione è riservata ai progetti coerenti con gli obiettivi STEP, la piattaforma europea per le tecnologie strategiche. A questi progetti sono riconosciute specifiche premialità: circa 29,1 milioni di euro saranno assegnati, tra le due graduatorie, alle iniziative con i punteggi più alti per coerenza con questi obiettivi. I progetti con premialità STEP che non riceveranno risorse su questa linea saranno comunque finanziati attraverso l’azione dedicata alla ricerca e sviluppo.

Fonte: Regione Toscana

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