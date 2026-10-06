Salute del cervello: visite e consulenze gratuite anche in Aoup

In occasione della giornata mondiale della salute mentale, dall’8 all’11 ottobre, anche l’Aoup aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello promosso da Fondazione Onda ETS, che coinvolge oltre 120 ospedali del network con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa rappresenta un’evoluzione dell’(H) Open Day sulla salute mentale, ampliandone oggi il raggio d’azione per promuovere una visione integrata della salute del cervello, nella quale neurologia e psichiatria collaborano per intercettare precocemente i bisogni di salute della popolazione e accompagnare le persone verso percorsi di diagnosi, cura e assistenza appropriati.

I servizi offerti – visite, esami, consulti, incontri - sono disponibili nel motore di ricerca https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca sul sito di Fondazione Onda ETS, che consente di selezionare regione e provincia e visualizzare le strutture aderenti, le prestazioni disponibili e le modalità di accesso.

Ecco l’offerta in Aoup:

Visita per i sintomi di insonnia

Data e orario: 9 ottobre - dalle 14:30 alle 16.

Sede: Stabilimento ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 5 – Unità operativa Psichiatria 2 - Ambulatorio Insonnia

Prenotazione obbligatoria: Si

indirizzo e-mail a cui prenotarsi: lpalagini@gmail.com

Note: Inviare mail specificando “Open Weekend sulla Salute del Cervello 2026”. La prenotazione avverrà in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Incontro di gruppo online con specialiste in Psichiatria, Psiconcologia, Psicoterapia e Psicologia sulla "chemobrain", rivolto alle donne in cura al Centro senologico dell'Aoup. La "Chemobrain" è la percezione, da parte di alcune donne durante e dopo la chemioterapia, di soffrire di ridotte capacità cognitive (memoria, concentrazione, proprietà di linguaggio). Nel corso dell'incontro - che si tiene online sempre il 9 ottobre dalle 15 alle 17, verranno illustrati semplici esercizi di allenamento miranti a stimolare l'attenzione, la memoria, il processo decisionale e di apprendimento. Per informazioni e iscrizioni, da cui poi verrà inviato un link per partecipare, telefonare allo 050.993527 o scrivere una email a: valeria.camilleri@ao-pisa.toscana.it e teresa.vigilante.psi@gmail.com

Le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale Bollini rosa Federica Marchetti.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa