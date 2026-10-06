Santa Maria a Monte, incidente con il trattore: muore 83enne

Tragedia nella serata di ieri, lunedì 5 ottobre, a Cerretti nel comune di Santa Maria a Monte dove un uomo di 83 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando la terra con un trattore quando, probabilmente per un malore, avrebbe perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa in una scarpata.

Sul posto, poco prima delle 20, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.

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