San Casciano Val di Pesa, svaligiato un distributore automatico di una stazione di servizio

Cronaca San Casciano in Val di Pesa
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I ladri hanno forzato la cassa del self service e portato via il contante

Furto nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre in una stazione di servizio Eni a San Casciano Val di Pesa, lungo la statale Cassia. I malviventi hanno forzato la cassa del distributore automatico e sono riusciti a portare via il denaro contenuto all'interno. L'ammontare della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma potrebbe trattarsi di migliaia di euro, considerato l'incasso della giornata.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area di servizio. Le telecamere installate lungo le possibili vie di fuga potrebbero inoltre aver ripreso i mezzi, o il mezzo, utilizzati per allontanarsi. Un episodio insolito per la zona: non risultano, infatti, recenti precedenti analoghi ai danni di stazioni di servizio del territorio.

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