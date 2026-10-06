Venturina Terme, 20 grammi di cocaina e un bilancino: denunciato 25enne

Cronaca Venturina Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri nella zona di Masseto dopo alcune segnalazioni di cittadini per "strani viavai". Sequestrati anche 135 euro in contanti

Un 25enne è stato denunciato dai Carabinieri a Venturina Terme con l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nella zona di Masseto, nell'ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga.

I militari della Stazione di Venturina Terme, anche a seguito di alcune segnalazioni di cittadini preoccupati per "strani viavai", hanno individuato il giovane mentre si trovava a piedi. Alla vista dei Carabinieri avrebbe assunto un atteggiamento circospetto e tentato di allontanarsi.

Fermato e sottoposto a perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di 15 involucri contenenti circa 20 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e 135 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Il materiale e il denaro sono stati sequestrati.

Il giovane, indicato come senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Piombino
Cronaca
12 Agosto 2026
incidente stabbia

Scooter travolto da un'auto nel Livornese, morta una 17enne

È morta all'ospedale Le Scotte di Siena la 17enne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sulla strada provinciale 398, tra Venturina e [...]

Venturina Terme
Cronaca
10 Giugno 2026

Va in caserma per l’obbligo di firma e aggredisce un carabiniere: arrestato 24enne

Si è presentato alla caserma dei Carabinieri di Venturina Terme per adempiere all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto dall’autorità giudiziaria, ma la situazione è degenerata. Un 24enne di origine [...]

Piombino
Cronaca
8 Aprile 2026

Piombino, bruciava rifiuti e scarti animali nel suo terreno: denunciato un 50enne

Nell'ambito dei controlli di prevenzione degli illeciti ambientali a Venturina Terme, i Carabinieri Forestali del locale Nucleo hanno denunciato un 50enne, titolare di un'impresa agricola della zona, per abbandono e [...]



Tutte le notizie di Venturina Terme

<< Indietro

torna a inizio pagina