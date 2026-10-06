Venturina Terme, 20 grammi di cocaina e un bilancino: denunciato 25enne

Un 25enne è stato denunciato dai Carabinieri a Venturina Terme con l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nella zona di Masseto, nell'ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga.

I militari della Stazione di Venturina Terme, anche a seguito di alcune segnalazioni di cittadini preoccupati per "strani viavai", hanno individuato il giovane mentre si trovava a piedi. Alla vista dei Carabinieri avrebbe assunto un atteggiamento circospetto e tentato di allontanarsi.

Fermato e sottoposto a perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di 15 involucri contenenti circa 20 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e 135 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Il materiale e il denaro sono stati sequestrati.

Il giovane, indicato come senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Ufficio Stampa

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