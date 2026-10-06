Wine Art Contest: le opere esposte a Boccaccesca

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La storia di Pinocchio rivive nelle opere del gruppo di acquarellisti 'Io Sposto L'Acqua' diretto da Massimo Tosi

​L’arte incontra di nuovo il vino ed entra nel cuore di una delle manifestazioni enogastronomiche più attese della Toscana. In occasione della nuova edizione di Boccaccesca, da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, le opere selezionate del Wine Art Contest, nate all'interno del progetto DivinBoccaccio di Terra Di Valdelsa, saranno esposte al pubblico in un percorso espositivo nel cuore storico di Certaldo Alto.

​Il Wine Art Contest ha visto gli artisti locali del gruppo degli acquarellisti 'Io Sposto L'Acqua' guidati dal Maestro Massimo Tosi, confrontarsi con il tema di Pinocchio, rappresentato su grandi bottiglie, che saranno esposte nel castello di Certaldo.

​"Portare i lavori del Wine Art Contest a Boccaccesca rappresenta un ponte naturale tra cultura, arte e convivialità", spiegano gli organizzatori di DivinBoccaccio. "Boccaccesca è la vetrina ideale per valorizzare il talento di questi artisti, offrendo ai visitatori un'esperienza che parla ai sensi a trecentosessanta gradi: dal gusto delle degustazioni alla bellezza delle arti visive".

​L'esposizione sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione lungo le vie e negli spazi storici di Certaldo Alto. I visitatori avranno la possibilità di ammirare da vicino le 12 creazioni ispirate al famoso burattino di Collodi.

Fonte: Terre di Valdelsa Aps

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