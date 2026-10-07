A Firenze si presenta 'BeGo Back 2': artisti in dialogo con Benozzo Gozzoli

Giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 11, nella Sala Pistelli della Città Metropolitana di Firenze (ingresso via Cavour 9) conferenza stampa su "Bego Back 2 - Artisti in dialogo con Benozzo Gozzoli", con la partecipazione dell'artista Nico Paladini.

In questi mesi, l'artista ha infatti allestito uno spazio creativo di sperimentazione e confronto tra arte rinascimentale e linguaggi contemporanei, che ha visto mutare la fisionomia della Cappella della Visitazione (che in origine ospitava un famoso affresco di Benozzo Gozzoli) in una sorta di “Atelier” aperto alla cittadinanza, un luogo in cui è stato possibile seguire le varie fasi del suo intervento artistico, incentrato sulla corrente del Metropolismo da lui stesso fondata.

In particolare, quale momento di restituzione di questo progetto, l'artista darà vita il 15 ottobre nella Cappella della Visitazione a “Corteo metropolitano”, performance interattiva aperta alle associazioni e a tutti i cittadini.

Alla conferenza stampa interverranno:

Francesca Giannì, Sindaca di Castelfiorentino

Alessia Bettini, Capo Segreteria della Sindaca della Città Metropolitana di Firenze

Franco Spina, Assessore alla Cultura del Comune di Castelfiorentino

Nico Paladini, Artista

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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