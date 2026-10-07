L'ABC Castelfiorentino festeggia 60 anni

Con la prima partita di campionato l’ABC di Castelfiorentino ha dato il via ai festeggiamenti il 60° anniversario della sua nascita con un nuovo logo e una stagione che sarà caratterizzata dalla consegna di numerosi riconoscimenti nei confronti di coloro che hanno fatto la storia del sodalizio castellano.

Domenica scorsa l’intervallo della partita si è trasformato infatti in una passerella d’onore per Remo Parri, uno dei fondatori dell’ABC nel lontano 1966 (di cui è stato anche allenatore e dirigente), che ha ricevuto un premio dalle famiglie Betti e Gilardetti: un intervallo ricco di emozioni, dunque, che è stato accompagnato da un lungo applauso del pubblico.

La breve cerimonia, che sarà ripetuta a ogni appuntamento in casa ABC per tutto il campionato 2026/2027, intende così rendere omaggio a tutti coloro che, in ruoli e momenti diversi, hanno scandito questi sessant’anni di storia, anche se la tradizione del basket a Castelfiorentino risale addirittura alla fine della seconda guerra mondiale.

Come si ricorderà, infatti, fu proprio grazie all’occupazione da parte dell’esercito USA che questa disciplina sportiva fu praticata a Castelfiorentino per la prima volta. Nell’autunno del 1945 quattro giovani castellani dettero vita alla prima partita di pallacanestro e nacque anche l’idea di creare la prima squadra che prese il nome di Polisportiva Uisp.

Dopo alcune vicissitudini, e anche grazie al nuovo campo di pallacanestro realizzato dal Comune, nel 1966 fu fondata la nuova società, che prese appunto il nome di ABC. Oggi, l’Associazione Basket Castelfiorentino è un’attiva e affermata realtà sportiva e sociale, ben radicata sul territorio, che svolge attività dilettantistica a livello senior, giovanile e minibasket, sia maschile che femminile.

“Siamo felici – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e il Vicesindaco con delega allo Sport, Gianluca D’Alessio – di unirci ai festeggiamenti per questo anniversario così importante, in una delle discipline sportive più amate dalla popolazione, in particolare dai giovani, che con passione hanno militato nelle varie squadre cogliendo in tutti questi anni risultati particolarmente prestigiosi, offrendo peraltro un contributo notevole al rafforzamento del tessuto sociale e alla vita di relazione della nostra comunità. E’ anche per questo che come Amministrazione Comunale proseguiremo nel nostro impegno affinché questo sport possa avvalersi, sempre di più. di impianti moderni, per stimolare la diffusione di questo sport nelle nuove generazioni”.



Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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