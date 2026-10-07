Aggredisce la ex per rubarle la borsa, arrestato a Livorno

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Livorno hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne di origini sudamericane, con l'accusa di rapina impropria ai danni della ex compagna, connazionale di 30 anni. Secondo quanto ricostruito tra i due era scattata una lite, iniziata nell'abitazione della donna. Il diverbio sarebbe poi proseguito in strada dove la donna, nel tentativo di fuggire, sarebbe stata raggiunta e aggredita alle spalle, fino a cadere a terra. Il tutto per riuscire a impossessarsi e strapparle la borsa, contenente documenti e carte di pagamento. L'uomo si è poi dileguato.

I militari, intervenuti sul posto, sono riusciti ad intercettare e bloccare il 37enne, trovato ancora in possesso della refurtiva, arrestato per rapina impropria e lesioni. La donna, che ha riportato ferite agli arti, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in pronto soccorso per le cure del caso. Al termine delle formalità e chiarito il quadro indiziario, l'uomo è stato condotto in carcere e all'esito dell'udienza di convalida è stato scarcerato e disposto l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

L'operazione, spiegano dall'Arma, rientra nella più articolata strategia dei Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla vigilanza delle principali vie ed aree sensibili, per prevenzione dei reati e contrasto alla microcriminalità: i servizi hanno interessato in particolare i quartieri Shangai e Corea, le zone centrali delle piazze Mazzini, della Repubblica e Garibaldi nonché le arterie limitrofe alla via del Larderel e a piazza della Stazione.