Aggredisce la ex per strapparle la borsa: 37enne arrestato a Livorno

Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri di Livorno con l'accusa di rapina impropria e lesioni ai danni della ex compagna, una connazionale di 30 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tra i due sarebbe scoppiata una lite nell'abitazione della donna, poi proseguita in strada. Nel tentativo di allontanarsi, la 30enne sarebbe stata raggiunta e aggredita alle spalle, fino a cadere a terra. L'uomo avrebbe quindi cercato di strapparle la borsetta, contenente documenti e carte di pagamento, per poi allontanarsi.

I carabinieri, intervenuti rapidamente, sarebbero riusciti a intercettare il 37enne ancora in possesso della refurtiva e a bloccarlo. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza per rapina impropria e lesioni.

La donna, che ha riportato ferite agli arti, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

Al termine delle formalità di rito, il 37enne, di origini sudamericane, è stato condotto in carcere. Dopo l'udienza di convalida, tuttavia, è stato scarcerato con obbligo di firma presso la polizia giudiziaria competente.