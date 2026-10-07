Al traguardo il Premio Tesi di Dottorato Città di Firenze 2025

Si è svolta oggi nell’Aula Magna del Rettorato la cerimonia di consegna del Premio Tesi di Dottorato Città di Firenze 2025.

Promossa dall’Ateneo attraverso la sua casa editrice Firenze University Press (FUP) in collaborazione con il Comune di Firenze, l’iniziativa intende dare visibilità all'eccellenza della ricerca accademica e rafforzare il dialogo tra mondo scientifico e società.

Alla cerimonia sono intervenuti la rettrice dell'Ateneo Alessandra Petrucci, il presidente della FUP Dimitri D’Andrea, l'assessore all’Università e alla Ricerca del Comune di Firenze Dario Danti e la presidente della commissione giudicatrice Anna Dolfi.

Sei i riconoscimenti assegnati: cinque destinati a ciascuna delle aree scientifico-disciplinari e uno speciale intitolato alla memoria di Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena Maestrini, le studentesse dell’Ateneo fiorentino tragicamente scomparse nel 2016 durante un soggiorno Erasmus in Spagna.

"Siamo lieti di offrire alle nostre dottoresse e dottori di ricerca la possibilità di condividere e di rendere più visibili i risultati del loro lavoro attraverso la nostra casa editrice di Ateneo – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci -. Ringrazio il Comune di Firenze che ci affianca in questa iniziativa per sostenere le giovani generazioni di studiosi e studiose e valorizzare il loro contributo alla ricerca e alla società".

"Con questo premio - ha sottolineato l'assessore all'università e alla ricerca Dario Danti - il Comune conferma il proprio impegno nel sostenere e valorizzare la ricerca e nel rafforzare il rapporto tra Università e città. Vogliamo contribuire a creare occasioni concrete perché competenze, idee e conoscenze sviluppate nei percorsi di dottorato possano entrare sempre più in relazione con il territorio e diventare una risorsa per tutta la comunità fiorentina".

Tutte le tesi vincitrici sono state pubblicate da Firenze University Press all'interno di una collana dedicata al Premio e sono disponibili ad accesso aperto sia in formato digitale sia in versione cartacea.

I premiati: Sezione Speciale Borghi-Gallo-Maestrini, Looking for a Science of Politics, Gianluca Damiani; Area Umanistica e della Formazione, La Dea Diana di Heine, Arianna Amatruda; Area Tecnologica, La città fa scuola, la scuola fa città, Benedetta Masiani; Area Scienze Sociali, Politiche della memoria e narrazioni sulla storia nel Parlamento europeo, Andrea Apollonio; Area Scientifica, Adaptive spline approximation: data-driven parameterization and CAD model (re-) construction, Sofia Imperatore; Area Biomedica, A multidisciplinary approach for the early diagnosis of Alzheimer’s disease and potential therapeutic applications, Liliana Napolitano.

Fonte: Ufficio Stampa - Università di Firenze

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