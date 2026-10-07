"Alberi a rischio caduta in via Marmolada a Empoli": la denuncia di un lettore

Alberi "in condizioni di degrado da più di dieci anni e sui quali, a quanto ci risulta, nessuno è ancora intervenuto per metterli in sicurezza", questa la denuncia di un lettore di gonews.it nei confronti del Comune di Empoli per la "mancata manutenzione degli alberi in via Marmolada".

La strada, situata nella frazione di Pozzale, è da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti per lo "stato di trascuratezza degli alberi situati a ridosso alle abitazioni".

"Ogni volta che c'è vento cadono rami per strada – racconta il lettore –. Sono alberi vecchi e malati, di alto fusto, vicini alle abitazioni. Ne sono già caduti due, l'ultimo durante il recente temporale. Fortunatamente è andata bene, ma poteva succedere qualcosa di grave. Più volte sono state fatte segnalazioni e richieste di intervento, ma evidentemente al Comune non interessa. Speriamo sia la volta buona".

I residenti del quartiere attendono ora una risposta da parte dell'Amministrazione comunale, ricordando che "la prima segnalazione inviata agli uffici competenti risale già a diversi mesi fa, senza che ad oggi sia stato programmato alcun intervento di messa in sicurezza".

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