Maltempo, allerta arancione nell'Empolese-Valdelsa per temporali forti

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L'allerta resterà in vigore fino al pomeriggio di giovedì 8 ottobre in tutti i Comuni dell'Empolese-Valdelsa. Domani scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico sul reticolo principale

La sala operativa del sistema regionale di Protezione Civile ha emesso un'allerta codice arancione in tutti i Comuni dell'Empolese-Valdelsa per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore, valida dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, al pomeriggio di domani, giovedì 8 ottobre.

È stata inoltre emessa un'allerta codice giallo in tutti i Comuni dell'Empolese-Valdelsa per rischio idraulico sul reticolo principale (Arno-Elsa), valida per l'intera giornata di domani, giovedì 8 ottobre.

Per seguire le previsioni meteo e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito del Centro Funzionale Regionale.

Per informazioni o segnalazioni: 335 6685863.

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