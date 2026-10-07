Careggi entra nella rete territoriale dell'emergenza-urgenza: al via la collaborazione con il 118

Una nuova sinergia è stata attivata sul sistema territoriale dell’emergenza-urgenza tra l’Azienda Usl Toscana centro e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi. Da ieri con il primo turno in ambulanza medicalizzata della dottoressa Barbara Paladini, si è inaugurata la prima collaborazione tra i medici della Struttura organizzativa dipartimentale (SOD) di Medicina e Chirurgia di Urgenza e Accettazione di Careggi, diretta dal dottor Peiman Nazerian e la Centrale Operativa 118 Firenze Prato diretta dal dottor Andrea Nicolini. Di fatto anche tra il DEA dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, diretto dal dottor Carlo Nozzoli e il Dipartimento di Emergenza e Area Critica della Asl Toscana centro, diretto dal dottor Simone Magazzini.

È la prima volta che medici del Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera prestano servizio all’interno della rete territoriale. “Mai prima l’Azienda di Careggi era entrata nel sistema territoriale dell’emergenza – sottolinea il Direttore della Centrale 118 Firenze Prato, Andrea Nicolini - La possibilità di confrontarci con i colleghi del Pronto Soccorso di Careggi ha una valenza altissima per noi”.

L’iniziativa parte come progetto sperimentale e rientra nella convenzione siglata fra le due Aziende che ha già portato all’attivazione di percorsi condivisi, tra cui anche lo scambio di medici nei Pronto Soccorso. La collaborazione rafforza ulteriormente la sinergia tra il DEA dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e il Dipartimento di Emergenza e Area Critica della Asl Toscana centro, già impegnati in percorsi di formazione condivisi che coinvolgono numerosi operatori sanitari nonché nella definizione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali integrati.

Nell’iniziativa sono coinvolti circa quindici medici del Pronto Soccorso di Careggi. Il gruppo prende servizio a rotazione, attraverso un sistema di turni che consente di migliorare la copertura. “Con questa collaborazione si attivano le ore di due medici in più al mese – spiega il Direttore Nicolini – una disponibilità che per noi rappresenta un sostegno importante. Non si tratta soltanto di un incremento delle ore di presenza ma di un contributo concreto alla continuità e alla qualità dell’assistenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. La possibilità di contare su una presenza aggiuntiva consente inoltre di distribuire meglio i carichi di lavoro e di offrire una maggiore flessibilità nella gestione dell’attività quotidiana”.

La dott.ssa Barbara Paladini

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa