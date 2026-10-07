Cerreto Guidi, Comune e associazioni firmano il protocollo della Rete Solidale

Promossa dall’Amministrazione comunale, la Rete Solidale di Cerreto Guidi valorizza l’esperienza delle associazioni e delle realtà del Terzo Settore presenti sul territorio. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione, riconoscere tempestivamente i bisogni e organizzare risposte condivise, capaci di accompagnare le persone anche oltre il momento dell’emergenza. Il protocollo raccoglie una tradizione di solidarietà costruita negli anni attraverso l’impegno dei volontari e il lavoro delle istituzioni. La firma consolida questo patrimonio e stabilisce un metodo comune, fondato sull’ascolto, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità verso la comunità.

I soggetti coinvolti- Accanto al Comune di Cerreto Guidi, ente promotore, il protocollo coinvolge Caritas Cerreto Guidi, Associazione Semplicemente ODV, Auser Cerreto Guidi, Misericordia di Cerreto Guidi, Pubblica Assistenza Fucecchio, Eskimo Cooperativa Sociale ONLUS e Associazione Culturale Medicea APS. Ogni realtà contribuisce con le proprie competenze e disponibilità, mantenendo la propria autonomia giuridica, organizzativa ed economica. Le decisioni saranno condivise, nel rispetto della pari dignità dei partecipanti. La Rete rimane aperta all’adesione di altri soggetti pubblici e del Terzo Settore che ne condividano le finalità, previa approvazione degli aderenti.

Ascoltare i bisogni e coordinare gli interventi- Le difficoltà economiche, la solitudine, la disabilità e le condizioni di esclusione possono intrecciarsi e rendere più difficile chiedere aiuto. La presenza delle associazioni e la loro conoscenza del territorio rappresentano una risorsa importante per riconoscere anche le situazioni meno visibili. La Rete favorirà il confronto tra i soggetti coinvolti, così da utilizzare meglio le risorse disponibili, evitare duplicazioni e individuare bisogni ancora privi di risposta. Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione del disagio e alla costruzione di percorsi che sostengano l’autonomia delle persone. Il protocollo prevede incontri periodici di coordinamento, procedure concordate per la condivisione delle segnalazioni e la valutazione congiunta dei bisogni. Questo lavoro permetterà di definire interventi integrati e sviluppare progetti comuni.

È prevista l’individuazione di un ente capofila tra gli aderenti del Terzo Settore, con la possibilità di costituire un referente o un gruppo ristretto di coordinamento. Lo scambio delle informazioni avverrà nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della riservatezza delle persone e delle famiglie.

Apertura dell’Emporio Solidale Fucecchio–Cerreto Guidi- Tra le iniziative collegate al percorso della Rete, figura la prossima apertura dell’Emporio Solidale Fucecchio–Cerreto Guidi, un progetto a cura di Semplicemente ODV, in collaborazione con la Rete Solidale, per offrire sostegno alimentare e sociale alle comunità dei due territori. L’Emporio avrà sede a Fucecchio. Il progetto indica come partner istituzionali i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, con Semplicemente ODV quale capofila.

Il modello previsto consente alle persone ammesse al servizio, di scegliere i prodotti disponibili secondo le esigenze del proprio nucleo familiare. Gli spazi saranno organizzati per la spesa e affiancati da un punto di accoglienza e orientamento.

L’accesso è previsto attraverso la segnalazione dei servizi sociali o dei centri di ascolto. Una tessera con punti assegnati in base al nucleo familiare, permetterà di scegliere autonomamente i prodotti, all’interno di un percorso che comprenderà accompagnamento al consumo consapevole e monitoraggio del sostegno.

La libertà di scelta costituisce un elemento centrale del progetto: riconosce le diverse necessità delle famiglie e tutela la dignità di chi attraversa un periodo di difficoltà. La possibilità di prelevare i prodotti effettivamente necessari contribuisce anche a limitare gli sprechi.

Un impegno stabile per la comunità- La Rete Solidale si configura come un coordinamento tra enti autonomi e non costituisce un nuovo soggetto giuridico. Il protocollo è non oneroso: ciascun aderente partecipa con le proprie risorse umane e strumentali, secondo le proprie disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri finanziari diretti derivanti dall’accordo. L’allestimento e il funzionamento dell’Emporio, richiedono invece risorse dedicate, previste nel relativo progetto. L’adesione alla Rete è a tempo illimitato, con possibilità di recesso mediante comunicazione formale scritta.

Il simbolo scelto, un albero dalle radici visibili e dalla chioma aperta, racconta il legame tra la storia solidale del territorio e le nuove risposte ai bisogni della comunità. Le radici custodiscono l’esperienza maturata; i rami rappresentano le diverse azioni a favore delle persone fragili.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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