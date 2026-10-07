Crolla solaio in una casa in ristrutturazione a Terricciola: soccorsa una donna

Cronaca Terricciola
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Coinvolta una persona, trasportata in pronto soccorso con Pegaso

Crollo questa mattina in un'abitazione in ristrutturazione a Terricciola, in provincia di Pisa. Risulta una persona rimasta coinvolta, trasportata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.

In particolare in un edificio residenziale, nella casa dove sono in corso lavori di ristrutturazione, è avvenuto il crollo di un solaio.

Sul posto, intorno alle 9, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa per la messa in sicurezza dei luoghi e il personale sanitario inviato dal 118, che hanno collaborato per il soccorso alla persona ferita, una donna, trasferita in pronto soccorso con Pegaso.

Intervenuti anche carabinieri, polizia locale di Terricciola, tecnici del servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl. Sul posto anche il vicesindaco di Terricciola e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

 

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