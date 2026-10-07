Empolissima Autunno: torna il grande mercato nel centro storico

Torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati allo shopping e alla vita cittadina: domenica 11 ottobre, il centro storico di Empoli ospiterà l'edizione autunnale di “Empolissima”, il grande mercato promossa da Confesercenti Firenze e ANVA Confesercenti Firenze, con il patrocinio del Comune di Empoli ed in collaborazione con Associazione Centro Storico Empoli.

Per un'intera giornata, dalle ore 8:00 alle 20:00, il centro cittadino ospiterà banchi che proporranno un’ampia offerta commerciale, con occasioni irrinunciabili che spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dagli accessori per la casa e la persona fino alle specialità enogastronomiche e all'artigianato locale.

L’evento rappresenta un’occasione fondamentale per promuovere il commercio su area pubblica e valorizzare i negozi di vicinato, richiamando visitatori e famiglie. L'atmosfera autunnale e l'offerta ricca e variegata renderanno il centro storico il punto di riferimento per trascorrere una giornata tra acquisti, passeggiate e intrattenimento.

“Empolissima rappresenta ormai un punto di riferimento fondamentale per il commercio su area pubblica e per l'intera comunità. – afferma Luca Taddeini, Presidente Anva Confesercenti Firenze -Ogni anno questo evento dimostra come la sinergia tra gli operatori ambulanti e le attività fisse del centro storico sia una formula vincente per rivitalizzare le nostre città, offrendo ai cittadini un'esperienza di acquisto ricca di qualità, varietà e convenienza. Invitiamo tutti a vivere una giornata speciale nel cuore di Empoli.”

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa