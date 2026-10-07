Festa conclusiva del Consiglio delle bambine e dei bambini di Empoli: eletti i "sindaci per un giorno"

Una festa che ha coinvolto gli alunni e le alunne delle classi quarte delle scuole primarie e della classi prime delle scuole secondarie di primo grado della città per celebrare la fine del mandato del secondo Consiglio delle bambine e dei bambini di Empoli.

È quella che si è tenuto al Palazzo delle Esposizioni, introducendo anche la nuova iniziativa 'Sindaco per un giorno': 4 ragazzi e ragazze della secondaria di primo grado che in rappresentanza dei comprensivi Empoli Est, Empoli Ovest, dell'Istituto Calasanzio e della Santissima Annunziata, affiancheranno il sindaco per scoprire il funzionamento dell'amministrazione comunale e le realtà pubbliche dedicate all'infanzia e all'adolescenza.

Con il coinvolgimento di Magico Camillo e la guida della facilitatrice Anna Sarfatti, la mattina si è svolta tra le esibizioni musicali della Street Band della scuola Vanghetti e della Busoni Band della scuola Busoni, l’esibizione musicale della scuola Calasanzio, la lettura degli alunni della SS. Annunziata e il racconto del lavoro svolto dai consiglieri e dalle consigliere nei due anni di mandato.

IL PROGETTO NEL DETTAGLIO - Nel corso dei due anni i consiglieri hanno condiviso le loro riflessioni e aspettative sulla città, su cui sono state declinate le attività del progetto: una visita ai luoghi di Empoli, sia in città che in luoghi di particolare interesse (il Museo Paleontologico, Palazzo Leggenda, l'ex Cinema La Perla, lo spazio giovani DesTEENazione); i laboratori per la realizzazione della mappa; la partecipazione a vari incontri come con il sindaco Alessio Mantellassi, con la direttrice artistica di Leggenda Festival, Silvia D'Achille, con i consiglieri di pari grado del Comune di Oriolo Romano, la presenza al festival Germogli, all'inaugurazione delle due free libraries al Parco Mariambini e al nido 'Melograno' di Cortenuova.

LE DICHIARAZIONI - A portare i saluti dell'amministrazione, il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora a Empoli Città delle Bambine e dei Bambini, Maria Grazia Pasqualetti.

Così il primo cittadino: "Ringrazio tutti voi e i membri uscenti del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, che sono stati chiamati a rappresentare una comunità molto grande. Raccontare bisogni e necessità della comunità scolastica significa portare la voce di tutti, è in sintesi il concetto di rappresentanza e democrazia. Già l'anno scorso le vostre idee hanno portato a risultati concreti come il percorso di rifacimento delle aree gioco per cui ci siamo attivati e stiamo continuando a farlo. A voi un grande grazie per la serietà con cui avete partecipato e per le proposte".

L'assessora Pasqualetti ha inoltre annunciato che "dalle idee e dalle suggestioni del Consiglio nascerà una bellissima mappa per i luoghi di interesse della città dei bambini. Verrà posizionata nell'ambito del progetto di rifacimento di piazza Don Minzoni, così che per i più piccoli che arrivano in città possano trovare subito i luoghi a loro dedicati".

Proprio piazza Don Minzoni era stata oggetto dell'iniziativa 'Come ti Vorrei' con 10 classi empolesi che avevano lanciato le loro idee per riqualificare una delle piazze d'ingresso alla città che si affaccia sulla stazione. Una piazza dunque che avrà un occhio speciale per la popolazione più giovane.

Nelle note conclusive del report del Consiglio, la facilitatrice Anna Sarfatti ha riportato: "Rileggendo il nostro percorso dal primo all’ultimo incontro ritrovo quel filo rosso che abbiamo scelto come traccia: approfondire il legame con la città partendo dal basso, facendo emergere il bisogno di essere riconosciuti come cittadini che chiedono spazi pensati per loro, curati nel tempo, stimolanti, inclusivi. In questi due anni ho visto crescere i Consiglieri. Tra di loro c’è chi ha vissuto questa opportunità con particolare orgoglio e dedizione e chi è rimasto in “zona di osservazione”. Ma ognuno ha diritto di scegliere il proprio modo di partecipare. Ma quello che ho apprezzato in tutte e tutti è stato il rispetto degli altri e delle diverse opinioni e la disponibilità a fidarsi di noi adulti. Nella mappa che verrà prodotta ci sono i piccoli segni del nostro ascolto che motiveranno i Consiglieri a chiedere aspettandosi di ricevere attenzione e a capire che le risposte si costruiscono insieme".

SINDACI PER UN GIORNO - In chiusura sono stati presentati i 4 'eletti' per Sindaco per un Giorno: Ludovica Nardi - SS. Annunziata, Tommaso Sani - Calasanzio, Renato D'Elia - Ist. Comprensivo Empoli Est, Alessio Bianucci - Ist. Comprensivo Empoli Ovest.

Il 20 novembre terminerà ufficialmente il mandato del Consiglio delle Bambine e dei Bambini e si procederà a una nuova nomina. Sempre in autunno sarà programmato il lavoro con i quattro sindaci per un giorno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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