Figline e Incisa, aperto il nuovo bando per le case popolari

È aperto il bando generale 2026 per l’assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’avviso, promosso insieme al Comune di Rignano sull’Arno con Figline e Incisa Valdarno nel ruolo di ente capofila, porterà alla formazione di due graduatorie distinte per i rispettivi territori comunali.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.30 di lunedì 30 novembre 2026, esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata (collegandosi al seguente indirizzo: https://icarecloud.it/icare-domandeonline-fiv/login.do), alla quale si accede con SPID o Carta d’identità elettronica. Non saranno considerate valide le richieste trasmesse con modalità diverse.

Tra i principali requisiti previsti figurano la residenza nel Comune di Figline e Incisa Valdarno o lo svolgimento sul territorio di un’attività lavorativa stabile e principale, oltre al possesso di un’attestazione ISEE 2026, ordinaria o corrente, non superiore a 16.500 euro e priva di omissioni o difformità. Il bando stabilisce inoltre specifici requisiti relativi alla cittadinanza, alla situazione patrimoniale e all’eventuale possesso di immobili.

La graduatoria sarà formata tenendo conto delle condizioni economiche, familiari, sociali e abitative dei nuclei richiedenti. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti necessari a dimostrare i requisiti e le condizioni che danno diritto al punteggio. È inoltre richiesta una marca da bollo da 16 euro.

Dovranno presentare una nuova domanda anche le persone già inserite nelle graduatorie definitive relative ai bandi degli anni 2022-2024, che perderanno efficacia con la pubblicazione delle nuove graduatorie definitive.

Per informazioni relative al bando è possibile contattare l’Ufficio Casa del Comune ai numeri 055 9125248 e 055 9125233, oppure scrivere all’indirizzo erp@comunefiv.it. Per chi non dispone di un computer, sono disponibili postazioni nelle biblioteche comunali 'G. Rovai' (Piazza Parri, 23 – Incisa) e 'Marsilio Ficino' (Via Locchi, 15 - Figline); il servizio consente l’utilizzo delle apparecchiature, ma non prevede assistenza alla compilazione. L’assistenza alla compilazione potrà invece essere fornita dalle seguenti Associazioni di categoria:

- SUNIA previo appuntamento telefonando al numero 055/367904 oppure inviando una mail a info@suniafirenze.it (costo per il servizio € 30,00);

- SICET previo appuntamento telefonando al numero 3668946576 (costo per il servizio € 30,00);

- CONIA previo appuntamento telefonando al numero 3938378500 oppure inviando una mail a conia.firenze@gmail.com (costo per il servizio € 15,00)

Il testo completo del bando e la documentazione necessaria sono pubblicati all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune.

Alla scadenza della fase istruttoria delle domande, non saranno inviate comunicazioni personali all’indirizzo di residenza; ai fini della notifica farà fede la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito istituzionale del Comune – sezione 'Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Dati ulteriori'. I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie complessive in ordine di punteggio e in subordine secondo l’ordine crescente del valore ISEE. A parità di ISEE la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo al successivo sorteggio in caso di parità. Le graduatorie definitive hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo pretorio e conservano la loro efficacia fino al loro successivo aggiornamento. Le graduatorie degli ammessi e l’elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta della domanda online.

Fonte: Ufficio Comunicazione - Comune Figline e Incisa Valdarno

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