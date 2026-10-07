Giovane 20enne arrestato con 150 grammi di hashish e 5mila euro in contanti nel Pisano

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Vecchiano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nella serata del 5 ottobre, durante un controllo lungo la Strada Statale 1 Aurelia.

I militari della Stazione di Migliarino Pisano hanno fermato per un controllo un'auto in transito. L'atteggiamento del conducente ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di effettuare una perquisizione del veicolo.

All'interno dell'auto sono stati trovati 150 grammi di hashish, 5.030 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il denaro è stato ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Droga, denaro e materiale sono stati sequestrati in attesa delle analisi tecniche disposte dall'autorità giudiziaria.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, il 20enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo. L'arresto è stato successivamente convalidato e nei confronti del giovane è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze, con divieto di allontanarsi dalle 19 alle 7.